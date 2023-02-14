В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1

6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибло более 30 000 человек, на территории Сирии сообщили о 1400 погибших. О поздемных толчках сообщали также в Армении, Грузии, Ираке и Израиле. 6 февраля подземные толчки ощутили жители Сочи. Их сила по ощущениям составила не более трех баллов.