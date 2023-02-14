В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1
На юге от Новокузнецка зафиксировали три подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в Таштагольском районе Кемеровской области 13 февраля в 21:22 (17:22 мск), следует из данных службы. Позже были зафиксированы еще два новых толчка, максимальное значение которых составило 3,6 балла. В оперативные службы сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
13 февраля Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На ближайшем острове Итуруп подземные толчки не ощущались.
6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибло более 30 000 человек, на территории Сирии сообщили о 1400 погибших. О поздемных толчках сообщали также в Армении, Грузии, Ираке и Израиле. 6 февраля подземные толчки ощутили жители Сочи. Их сила по ощущениям составила не более трех баллов.