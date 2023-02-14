Газета
Общество

В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1

Ведомости

На юге от Новокузнецка зафиксировали три подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в Таштагольском районе Кемеровской области 13 февраля в 21:22 (17:22 мск), следует из данных службы. Позже были зафиксированы еще два новых толчка, максимальное значение которых составило 3,6 балла. В оперативные службы сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

13 февраля Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 балла в районе Курильских островов. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 59 км южнее острова Симушир. На ближайшем острове Итуруп подземные толчки не ощущались.

6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибло более 30 000 человек, на территории Сирии сообщили о 1400 погибших. О поздемных толчках сообщали также в Армении, Грузии, Ираке и Израиле. 6 февраля подземные толчки ощутили жители Сочи. Их сила по ощущениям составила не более трех баллов.

Ранее по теме: Самые разрушительные землетрясения за последнее столетие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных