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В Сочи зафиксировали небольшие подземные толчки после землетрясения в Турции

Ведомости

В Сочи были зафиксированы небольшие подземные толчки после землетрясения в Турции, сообщила руководитель сейсмологической станции города Елена Карпович, передают «РИА Новости». Их сила по ощущениям составила не более трех баллов, добавила она.

«Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки [небольшие толчки] это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично», – сообщила Карпович.

Карпович пояснила, что толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних странах обычно не превышают трех баллов, а также не несут опасности.

В пресс-службе администрации федеральной территории Сириус «РИА Новости» сообщили, что информации о землетрясение от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщили о том, что некоторые жители Сочи почувствовали подземные толчки. Слабые подземные толчки после турецкого землетрясения также ощутили жители Абхазии.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В  управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.

Ранее по теме: Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1014 человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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