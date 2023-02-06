В Сочи зафиксировали небольшие подземные толчки после землетрясения в Турции
В Сочи были зафиксированы небольшие подземные толчки после землетрясения в Турции, сообщила руководитель сейсмологической станции города Елена Карпович, передают «РИА Новости». Их сила по ощущениям составила не более трех баллов, добавила она.
«Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки [небольшие толчки] это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично», – сообщила Карпович.
Карпович пояснила, что толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних странах обычно не превышают трех баллов, а также не несут опасности.
В пресс-службе администрации федеральной территории Сириус «РИА Новости» сообщили, что информации о землетрясение от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщили о том, что некоторые жители Сочи почувствовали подземные толчки. Слабые подземные толчки после турецкого землетрясения также ощутили жители Абхазии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.