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Иностранцы смогут оформить полис ДМС на «Госуслугах»

Ведомости

У иностранных граждан в России появилась возможность оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на «Госуслугах» и оплатить стоимость услуги онлайн, сообщили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что полис ДМС является обязательным документом для иностранцев в России. Он необходим для получения медицинской помощи и трудоустройства на территории страны.

«Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Его можно оформить сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев», – добавили в Минцифры.

В ведомстве представили алгоритм оформления ДМС иностранцу. Сперва нужно зайти на «Госуслуги» под учетной записью. Она должна быть подтвержденной. Затем необходимо заполнить заявление. После его принятия нужно оплатить ДМС на сайте страховой компании. В Минцифры сообщили, что при верном оформлении электронный полис ДМС придет в личный кабинет «Госуслуг» в течение двух рабочих дней.

В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что в России находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты.

Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала 2022 г. было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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