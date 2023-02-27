В Госдуме возмутились убийством стада северных оленей на Сахалине

Этот случай – не первый, отметил Корниенко (представляет в Госдуме Сахалинскую область, Еврейскую автономную область, Приморский край, Хабаровский край. – «Ведомости»): в частности, в апреле 2019 г. в заказнике «Северный» в 70 км от города Оха «неизвестными лицами были убиты восемь особей северных оленей». «Прошу провести проверку указанных фактов и принять меры в целях установления лиц, причастных к данному деянию, в том числе их мотивов и должностного положения, и привлечь виновных к уголовной ответственности», – говорится в депутатском запросе.