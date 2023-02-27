В Госдуме возмутились убийством стада северных оленей на Сахалине
Депутат Госдумы Алексей Корниенко обратился в правоохранительные органы и Минприроды в связи с сообщениями об убийстве стада находящихся под угрозой исчезновения северных оленей в Сахалинской области. Он просит провести проверку указанных фактов и установить причастных лиц, включая их должности, сообщил депутат «Ведомостям».
«В мой адрес поступили обращения в связи с убийством стада северных оленей (более 25 особей), относящихся к числу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в Охинском районе Сахалинской области. По сообщениям СМИ, незаконная охота велась с использованием снегоходов и дорогостоящего оборудования», – сказано в депутатском запросе Корниенко на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Аналогичные запросы направлены 27 февраля генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Этот случай – не первый, отметил Корниенко (представляет в Госдуме Сахалинскую область, Еврейскую автономную область, Приморский край, Хабаровский край. – «Ведомости»): в частности, в апреле 2019 г. в заказнике «Северный» в 70 км от города Оха «неизвестными лицами были убиты восемь особей северных оленей». «Прошу провести проверку указанных фактов и принять меры в целях установления лиц, причастных к данному деянию, в том числе их мотивов и должностного положения, и привлечь виновных к уголовной ответственности», – говорится в депутатском запросе.
«Убийство оленей могло стать результатом вип-охоты определенных людей», – заявил Корниенко «Ведомостям». По его словам, «отреагировать и сделать соответствующие запросы» его попросили жители Сахалинской области во время приема граждан. Они возмущены «варварским уничтожением краснокнижных животных» и активно пишут об этом в соцсетях, но не видят реакции региональных властей, отметил депутат. По его мнению, «делу необходимо придать общественный резонанс», иначе оно может быть «замято».
«На мой взгляд, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. На снегоходах загоняли этих несчастных животных, потом отрезали головы, туши, посрезали мясо. Это не рядовое преступление, а совершенное целенаправленно», – заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, «масштабы произошедшего явно требуют федерального внимания». «Количество уничтоженных животных — огромное, это тяжелое уголовное преступление», – говорит Бурматов. Ранее он также направил депутатские запросы в СК, МВД и Генпрокуратуру.
Недоумение у депутата вызывает и то, что «расследование началось лишь спустя пять дней, после того, как скандал стал федеральным, и внимание на него обратил лично Бастрыкин».
«Ведомости» писали 25 февраля, что СКР возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты после сообщений и видео в соцсетях и СМИ с останками убитых оленей, некоторые из которых были беременны. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления СКР доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах.
Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области, а в регионе насчитывается около 2000 особей.
В прокуратуре Сахалинской области сообщили об организации проверки по факту убийства животных, в ходе которой ведомство оценит «соблюдение законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и РФ».