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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом

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В России начинает снижаться заболеваемость COVID-19, ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На восьмой неделе 2023 г. на территории РФ зарегистрировано 84 000 случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе», – следует из сообщения ведомства.

При этом доминирующими по-прежнему остаются геноварианты штамма «Омикрон».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27% – зарегистрировано 756 000 случаев. «В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 58% положительных находок. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее по теме: ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

На прошлой неделе – 22 февраля – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире. Так, число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 89% во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями.

В то же время в середине февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. На шестой неделе 2023 г. в России было зарегистрировано 78 800 случаев заболевания коронавирусом, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев.

Ранее по теме: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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