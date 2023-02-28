Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом

В то же время в середине февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. На шестой неделе 2023 г. в России было зарегистрировано 78 800 случаев заболевания коронавирусом, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев.