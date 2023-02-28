Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом
В России начинает снижаться заболеваемость COVID-19, ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На восьмой неделе 2023 г. на территории РФ зарегистрировано 84 000 случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе», – следует из сообщения ведомства.
При этом доминирующими по-прежнему остаются геноварианты штамма «Омикрон».
Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27% – зарегистрировано 756 000 случаев. «В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 58% положительных находок. У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B», – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что в России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.
На прошлой неделе – 22 февраля – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире. Так, число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 89% во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями.
В то же время в середине февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. На шестой неделе 2023 г. в России было зарегистрировано 78 800 случаев заболевания коронавирусом, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев.