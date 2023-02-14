Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев. На долю вирусов гриппа приходится 53% всех случаев заболевания, при этом 80% из них – это вирусы гриппа B. В России в связи с эпидситуацией продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.