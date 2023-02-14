Газета
Общество

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом

Ведомости

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На шестой неделе 2023 г. на территории РФ зарегистрировано 78 800 случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе», – говорится в сообщении.

Доминирующими при этом остаются геноварианты штамма «Омикрон».

Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев. На долю вирусов гриппа приходится 53% всех случаев заболевания, при этом 80% из них – это вирусы гриппа B. В России в связи с эпидситуацией продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.

Подъем заболеваемости COVID-19 и другим ОРВИ в феврале был «вполне ожидаем», сообщил ранее «Ведомостям» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Снова вводить коронавирусные ограничения не нужно. По данным на 13 февраля, в России было выявлено 11 006 случаев COVID-19, госпитализировано было 608 человек.

Ранее по теме: Эксперты назвали условия возвращения ковидных ограничений из-за всплеска заболеваемости

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных