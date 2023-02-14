Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На шестой неделе 2023 г. на территории РФ зарегистрировано 78 800 случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе», – говорится в сообщении.
Доминирующими при этом остаются геноварианты штамма «Омикрон».
Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась за неделю на 5%, превысив 1 млн случаев. На долю вирусов гриппа приходится 53% всех случаев заболевания, при этом 80% из них – это вирусы гриппа B. В России в связи с эпидситуацией продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.
Подъем заболеваемости COVID-19 и другим ОРВИ в феврале был «вполне ожидаем», сообщил ранее «Ведомостям» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Снова вводить коронавирусные ограничения не нужно. По данным на 13 февраля, в России было выявлено 11 006 случаев COVID-19, госпитализировано было 608 человек.