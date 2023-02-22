ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире на 89%
Число случаев заболевания COVID-19 снизилось на 89% во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 млн новых случаев и более 48 000 смертей, что на 89% и 62% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями», - говорится в отчете.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии ВОЗ пытается выяснить, произошло это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 757 млн жителей планеты. Из них почти 6,8 млн умерли после заражения.
В России коронавирус до сих пор включен в перечень опасных заболеваний. Вирус пополнил этот список 2 февраля 2020 г. С тех пор перечень оставался неизменным. Сейчас в него также входят чума, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и др.