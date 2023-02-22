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ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

Ведомости

Число случаев заболевания COVID-19 снизилось на 89% во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 млн новых случаев и более 48 000 смертей, что на 89% и 62% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями», - говорится в отчете.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии ВОЗ пытается выяснить, произошло это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 757 млн жителей планеты. Из них почти 6,8 млн умерли после заражения.

В России коронавирус до сих пор включен в перечень опасных заболеваний. Вирус пополнил этот список 2 февраля 2020 г. С тех пор перечень оставался неизменным. Сейчас в него также входят чума, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и др.

Ранее по теме: В Белоруссии COVID-19 исключили из перечня опасных заболеваний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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