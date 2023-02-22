ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

«Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 млн новых случаев и более 48 000 смертей, что на 89% и 62% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями», - говорится в отчете.