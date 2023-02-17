В Белоруссии COVID-19 исключили из перечня опасных заболеваний

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии Всемирной организации здравоохранения пытается выяснить, произошло ли это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили у 673,8 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения. В России коронавирус до сих пор включен в перечень опасных заболеваний. Вирус пополнил этот список 2 февраля 2020 г. С тех пор перечень оставался неизменным. Сейчас в него также входят чума, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и др.