В Белоруссии COVID-19 исключили из перечня опасных заболеваний
Минздрав Белоруссии принял решение исключить коронавирус из списка заболеваний, представляющих угрозу населению. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Вместе с тем из этого списка были исключены заболевания, передаваемые половым путем, в том числе сифилис и гонорея. В перечне остались сибирская язва, чума, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола, холера и туберкулез.
В минздраве объяснили это решение положительной динамикой в изменении эпидемической ситуации и совершенствованием санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает агентство «БелТА».
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии Всемирной организации здравоохранения пытается выяснить, произошло ли это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили у 673,8 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения. В России коронавирус до сих пор включен в перечень опасных заболеваний. Вирус пополнил этот список 2 февраля 2020 г. С тех пор перечень оставался неизменным. Сейчас в него также входят чума, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и др.