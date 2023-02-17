Газета
Общество

В Белоруссии COVID-19 исключили из перечня опасных заболеваний

Ведомости

Минздрав Белоруссии принял решение исключить коронавирус из списка заболеваний, представляющих угрозу населению. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Вместе с тем из этого списка были исключены заболевания, передаваемые половым путем, в том числе сифилис и гонорея. В перечне остались сибирская язва, чума, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола, холера и туберкулез.

В минздраве объяснили это решение положительной динамикой в изменении эпидемической ситуации и совершенствованием санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает агентство «БелТА».

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии Всемирной организации здравоохранения пытается выяснить, произошло ли это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили у 673,8 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения. В России коронавирус до сих пор включен в перечень опасных заболеваний. Вирус пополнил этот список 2 февраля 2020 г. С тех пор перечень оставался неизменным. Сейчас в него также входят чума, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных