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Общество

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков

Ведомости

Сотрудники МВД в Бурятии предотвратили массовую драку подростков возле ТЦ «Форум» в Улан-Удэ. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям», – сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором собралось около 80 подростков. В комментариях к этим кадрам сказано, что они относятся к субкультуре «ЧВК Редан».

Ранее «Ведомости» писали, что с середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

Ранее по теме: Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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