В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков
Сотрудники МВД в Бурятии предотвратили массовую драку подростков возле ТЦ «Форум» в Улан-Удэ. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям», – сказано в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором собралось около 80 подростков. В комментариях к этим кадрам сказано, что они относятся к субкультуре «ЧВК Редан».
Ранее «Ведомости» писали, что с середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.