Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернете

Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернетеВ России прошли массовые задержания участников субкультурного движения, вдохновленного японским аниме
Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, не уточнив число и характер этих материалов. С середины февраля полиция задерживает несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» в разных городах за драки. Средний возраст участников «Редана» составляет 13–17 лет. Причисляющие себя к движению «ЧВК Редан» подростки носят черную одежду с белым пауком и черные волосы.
В частности, о доставлении в отделы полиции более двух сотен несовершеннолетних из петербургского ТЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля, сообщала «Фонтанка». В Москве после потасовки в метро Черемушкинский районный суд Москвы отправил под домашний арест несовершеннолетнего, одного из лидеров этого движения, сообщал ТАСС. В Туле по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина сотрудники ведомства выясняют обстоятельства драки подростков в местном ТЦ, отмечал «Коммерсантъ». Также в СМИ публиковалась информация о задержании подростков в Новосибирске, Казани, Красноярске и других городах.
В своих сообществах «В контакте» и Telegram-каналах представители «Редана» публикуют противоречивую информацию о себе и своих целях. Часть участников движения утверждает, что субкультура не пропагандирует насилие, национализм и ненависть. Судя по размещенным в Telegram-каналах декларациям движения, его представители выступают против мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов, отмечал «Коммерсантъ».
«Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь», – сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. По его словам, именно Росмолодежь признает запрещенной ту или иную информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а Роскомнадзор уже на основании этих решений ограничивает доступ к этой информации. Представитель Росмолодежи не ответил на вопрос, получило ли агентство на экспертизу материалы Роскомнадзора по «ЧВК Редан».
«Мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг запрещенной информации в сети интернет и инициируем ее блокировку», – сообщил представитель Росмолодежи, добавив, что за 2022 г. агентство вынесло свыше 2300 решений по блокировке контента, побуждающего детей к совершению опасных действий.
«Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой «субкультуры» потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, еще нет», – написала вечером 27 февраля в своем Telegram-канале глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Изначально в «редановских» пабликах не было контента, связанного с насилием, и призывов к агрессии на национальной почве, обращает внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Большая часть «редановских» пабликов носила локальный характер, там было относительно небольшое число подписчиков. Основные публикации – аниме, рисунки, мрачные и депрессивного характера», – отметила эксперт.
Но после того как тема стала «вирусной», в пабликах этого движения активизировались провокаторы из центров информационно-психологических операций ВСУ Украины, полагает Мизулина. Их появление сопровождалось призывами к насилию и оскорблениями националистического толка.
Мониторинг такого контента относится к полномочиям Росмолодежи и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», если в контексте речь не идет о призывах к участию в незаконных митингах либо призывах к применению насилия, добавила Мизулина. Активной работы в направлении блокировки информации Мизулина не видит.
Судя по всему, мы имеем дело с субкультурой, развивающейся по вирусному сценарию, считает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Какие-либо выводы о ее характере, а также о том, «кто и по какому поводу запустил маховик агрессии, кто запускает вирусную информационную кампанию и с какими целями», можно будет делать только после изучения всех материалов, резюмировал эксперт.
Вдохновить подростков на подобные вещи может все, что угодно, отмечает психолог Анна Крючкова. Желание объединяться в группы и бороться против так называемых чужих – это часто встречающееся явление среди подростков, соглашается доцент факультета психологии РАНХиГС Михаил Кондратьев.
Подростковые субкультуры были и будут существовать, что вполне нормально, считает директор центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский. По его словам, появление субкультур всегда связано с разделением на «своих и чужих, что чревато, но также неизбежно».
«Сами ребята из «ЧВК Редан» пишут, что они действуют в обороне, а нападать на них, говоря простым языком, могут гопники из-за их внешнего вида, которые могут ими идентифицироваться, видимо, по-разному, в том числе как «офники» или как «кавказцы». Насколько это правда, сказать сложно», – указывает Верховский. По его словам, эту небольшую субкультуру объединяет не насилие, при этом она также не выглядит политической или идеологической. Просто в отличие от похожих на них эмо «редановцы» дают сдачи, добавил Верховский.
«В контакте» блокирует призывы к насилию и другой, нарушающий правила соцсети или требования законодательства контент. Мы используем для этого команду модераторов и автоматические средства распознавания опасного контента», – сообщил «Ведомостям» представитель «В контакте» в ответ на вопрос по блокировкам контента, связанного с «Реданом», не став комментировать детали. «Блокировки публикаций подобной тематики уже имели место в соцсети», – уточнил «Ведомостям» источник, близкий к компании.
«Ведомости» направили запросы также представителям «Одноклассников», Yappi, TikTok, а также Telegram, но не получили ответов.
Действующее законодательство предполагает административную и уголовную ответственность за призывы несовершеннолетних к противоправной деятельности, обращает внимание адвокат Екатерина Чернышева. Административная ответственность предусмотрена и для родителей подростков, вовлеченных в противоправную деятельность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, отметила она.