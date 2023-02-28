Роскомнадзор проверит публикации о «ЧВК Редан» в интернете

«Сами ребята из «ЧВК Редан» пишут, что они действуют в обороне, а нападать на них, говоря простым языком, могут гопники из-за их внешнего вида, которые могут ими идентифицироваться, видимо, по-разному, в том числе как «офники» или как «кавказцы». Насколько это правда, сказать сложно», – указывает Верховский. По его словам, эту небольшую субкультуру объединяет не насилие, при этом она также не выглядит политической или идеологической. Просто в отличие от похожих на них эмо «редановцы» дают сдачи, добавил Верховский.