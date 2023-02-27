СМИ: в Москве задержали более 350 подростков из-за беспорядков

По данным ТАСС, 24 февраля в районе ТЦ «Авиапарк» и ​​на станции метро «ЦСКА» полиция задержала 226 человек, в том числе 188 несовершеннолетних. Силовики пресекли массовую драку между конкурирующими субкультурами. У 37 задержанных также изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Отмечается, что в отношении родителей восьми подростков составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП (о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).