СМИ: в Москве задержали более 350 подростков из-за беспорядков
В праздничные выходные, 25 и 26 февраля, полиция задержала более 350 подростков из-за беспорядков. Силовики считают, что молодые люди могут быть причастны к субкультуре ЧВК «Редан». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние», — рассказал собеседник. По его словам, что у некоторых из задержанных изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
По данным ТАСС, 24 февраля в районе ТЦ «Авиапарк» и на станции метро «ЦСКА» полиция задержала 226 человек, в том числе 188 несовершеннолетних. Силовики пресекли массовую драку между конкурирующими субкультурами. У 37 задержанных также изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Отмечается, что в отношении родителей восьми подростков составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП (о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Источник «РИА Новости» заявил, что беспорядки начались после конфликта на станции метро «Лубянка». Поводом для драки стало оскорбление в социальных сетях, сообщил собеседник агентства. В результате происшествия силовики возбудили уголовные дела о хулиганстве против трех несовершеннолетних.
Также в выходные полиция задержала подростков в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. СМИ утверждали, что среди задержанных были представители молодежной субкультуры «Редан».
Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи эти субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.