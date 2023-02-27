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СМИ: в Москве задержали более 350 подростков из-за беспорядков

Ведомости

В праздничные выходные, 25 и 26 февраля, полиция задержала более 350 подростков из-за беспорядков. Силовики считают, что молодые люди могут быть причастны к субкультуре ЧВК «Редан». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние», — рассказал собеседник. По его словам, что у некоторых из задержанных изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

По данным ТАСС, 24 февраля в районе ТЦ «Авиапарк» и ​​на станции метро «ЦСКА» полиция задержала 226 человек, в том числе 188 несовершеннолетних. Силовики пресекли массовую драку между конкурирующими субкультурами. У 37 задержанных также изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Отмечается, что в отношении родителей восьми подростков составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП (о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Источник «РИА Новости» заявил, что беспорядки начались после конфликта на станции метро «Лубянка». Поводом для драки стало оскорбление в социальных сетях, сообщил собеседник агентства. В результате происшествия силовики возбудили уголовные дела о хулиганстве против трех несовершеннолетних.

Также в выходные полиция задержала подростков в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. СМИ утверждали, что среди задержанных были представители молодежной субкультуры «Редан». 

Название субкультуры отсылает к японской манге Hunter x Hunter, в которой есть упоминание преступной организации «Геней Редан». Последователи эти субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением пауков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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