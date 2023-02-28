На Камчатке военнослужащего приговорили к восьми годам тюрьмы за дезертирство
Суд в Камчатском крае приговорил военнослужащего к восьми годам лишения свободы за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318), сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следствие вело военное управление СК России по Тихоокеанскому флоту, отметили в ведомстве. «Приговором суда Владимирову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
Сергей Владимиров, проходивший службу на Камчатке, как установило следствие, 9 октября 2022 г. самовольно оставил свое место службы и скрылся. После этого было возбуждено уголовное дело, а мужчина был объявлен в розыск. Разыскиваемый скрывался у себя дома, при попытке задержания он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и пытался скрыться.
24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в РФ вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях. Так, отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. Поправки вводят наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы — за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет, а за нарушение условий гособоронзаказа вводится лишение свободы на срок до 10 лет.