На Камчатке военнослужащего приговорили к восьми годам тюрьмы за дезертирство

24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в РФ вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях. Так, отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. Поправки вводят наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы — за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет, а за нарушение условий гособоронзаказа вводится лишение свободы на срок до 10 лет.