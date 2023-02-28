Авиакомпания «Россия» скорректировала рейсы из Санкт-Петербурга

Ранее Telegram-каналы Baza и «112» сообщили, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Источник в Минобороны подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По данным Baza, в небо подняли истребители, а все гражданские самолеты, которые должны были пролететь над воздушным пространством Петербурга, вернулись в аэропорты вылета.