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Авиакомпания «Россия» скорректировала рейсы из Санкт-Петербурга

Ведомости

Авиакомпания «Россия» скорректировала выполнение нескольких рейсов в и из Санкт-Петербурга в связи с временным ограничением использования воздушного пространства над аэропортом «Пулково», сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

В частности, рейс FV 6018 Москва (Внуково) – Санкт- Петербург был возвращен в аэропорт вылета. В авиакомпании также предупредили о том, что ожидается задержка вылетов следующих рейсов из Санкт-Петербурга: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.

Позже ТАСС, «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что аэропорт «Пулково» вновь начал принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты сняты. Аналогичную информацию «Коммерсанту» подтвердили источники в аэропорту «Пулково» и в пресс-службе «Уральских авиалиний». Источник издания в Росавиации уточнил, что информацию о снятии запрета на полеты над Санкт-Петербургом получили все авиакомпании.

Ранее по теме: СМИ: аэропорт «Пулково» возобновил прием самолетов

О том, что аэропорт «Пулково» временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщило правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск 28 февраля. Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00.

Ранее Telegram-каналы Baza и «112» сообщили, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Источник в Минобороны подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По данным Baza, в небо подняли истребители, а все гражданские самолеты, которые должны были пролететь над воздушным пространством Петербурга, вернулись в аэропорты вылета.

Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны уведомило аэропорт об обнаружении неопознанного объекта в 160-200 км от Петербурга.

Ранее по теме: Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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