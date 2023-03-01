РКН ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта некоторым российским компаниям запрещено использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.