РКН ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор решил ограничить доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock из-за размещения там «деструктивных материалов», сообщила пресс-служба ведомства в комментарии ТАСС.
«Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», – рассказали там.
Доступ к сайту может быть восстановлен после удаления деструктивного контента, пояснили в РКН.
Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта некоторым российским компаниям запрещено использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Согласно тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги.
В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации.