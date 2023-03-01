В СК назвали несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Ловозеро Мурманской области накануне, 28 февраля. На борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В СК уточнили, что пять человек получили телесные повреждения, а двоих доставили в областную больницу.