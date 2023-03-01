В СК назвали несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области
Следствие рассматривает несколько возможных причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, включая плохую погоду, техническую неисправность и ошибку пилота. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых — ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Следователи уже завершили осмотр места происшествия, а также допросили очевидцев, изъяли образцы топлива и техническую документацию вертолета.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Ловозеро Мурманской области накануне, 28 февраля. На борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В СК уточнили, что пять человек получили телесные повреждения, а двоих доставили в областную больницу.