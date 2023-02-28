Газета
Общество

Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

Ведомости

В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку, сообщили в МЧС России. Предварительно, на борту находилось девять человек. Погибших нет, уточнили в ведомстве.

«Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолета в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа», – следует из сообщения МЧС в Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что погибших в результате ЧП нет. Пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро, добавили в ведомстве.

«В 15:01 (мск) в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе — 112" поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье — село Ловозеро», – сообщили позже в Главном управлении МЧС России по Мурманской области в Telegram-канале.

До этого о происшествии сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. СМИ писали, что на борту вертолета находились восемь человек, предварительно четверо пострадали. «При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет», – уточнял собеседник ТАСС в экстренных службах. По информации агентства, вертолет выполнял гражданский рейс.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных