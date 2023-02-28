Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области
В Мурманской области вертолет совершил жесткую посадку, сообщили в МЧС России. Предварительно, на борту находилось девять человек. Погибших нет, уточнили в ведомстве.
«Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолета в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа», – следует из сообщения МЧС в Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что погибших в результате ЧП нет. Пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро, добавили в ведомстве.
«В 15:01 (мск) в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе — 112" поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье — село Ловозеро», – сообщили позже в Главном управлении МЧС России по Мурманской области в Telegram-канале.
До этого о происшествии сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. СМИ писали, что на борту вертолета находились восемь человек, предварительно четверо пострадали. «При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет», – уточнял собеседник ТАСС в экстренных службах. По информации агентства, вертолет выполнял гражданский рейс.