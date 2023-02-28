Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

«Спасатели прибыли на место жесткой посадки вертолета в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа», – следует из сообщения МЧС в Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что погибших в результате ЧП нет. Пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро, добавили в ведомстве.