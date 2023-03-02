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«Известия»: в Госдуме предложат оплачивать родным погибших военных проезд на отдых

Ведомости

Депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о предоставлении раз в год оплачиваемого проезда к месту отпуска внутри России родственникам погибших военных и сотрудников внутренних дел. Проект поддерживают в «Единой России» и других фракциях, пишут «Известия».

Мера, в случае принятия законопроекта, распространится на все виды транспорта кроме такси. Депутат Владимир Кошелев, один из авторов проекта, пояснил, что сейчас по закону российские военнослужащие и члены их семей имеют право на проезд к месту отпуска и обратно раз в год.

В случае же гибели военнослужащего его родственники такой льготы лишаются. Бесплатный проезд сохраняется лишь для семей, получивших статус «потерявших кормильца», добавил депутат.

Собеседники газеты в «Единой России» поддержали инициативу, указав на слова президента Владимира Путина, призвавшего в ходе послания Федеральному собранию окружить заботой семьи граждан, которые принимают участие в СВО. В «Справедливой России – За правду» призвали распространить такую меру не только на мобилизованных, но и на добровольцев».

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Опрошенные изданием эксперты отметили, что подобная мера позволит повысить востребованность внутреннего туризма и перераспределить финансовые потоки в разные регионы и сектора экономики.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство начало формировать этот фонд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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