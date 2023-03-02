«Известия»: в Госдуме предложат оплачивать родным погибших военных проезд на отдых

Мера, в случае принятия законопроекта, распространится на все виды транспорта кроме такси. Депутат Владимир Кошелев, один из авторов проекта, пояснил, что сейчас по закону российские военнослужащие и члены их семей имеют право на проезд к месту отпуска и обратно раз в год.