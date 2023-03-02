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Общество

В Хабаровском крае задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу Украины

Ведомости

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку передать украинской разведке информацию о военных объектах Министерства обороны России, передают «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене. Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК России», – сообщили в ведомстве.

Согласно данным спецслужб, мужчина лично связался по сети с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины для того, чтобы передать данные о военных объектах Минобороны РФ, размещенных в Хабаровском крае. По оценке ФСБ, эти сведения могут быть использованы «для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

27 февраля сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Уточнялось, что один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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