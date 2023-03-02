В Хабаровском крае задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу Украины
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку передать украинской разведке информацию о военных объектах Министерства обороны России, передают «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене. Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК России», – сообщили в ведомстве.
Согласно данным спецслужб, мужчина лично связался по сети с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины для того, чтобы передать данные о военных объектах Минобороны РФ, размещенных в Хабаровском крае. По оценке ФСБ, эти сведения могут быть использованы «для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».
27 февраля сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Уточнялось, что один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел.