В Хабаровском крае задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу Украины

27 февраля сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Уточнялось, что один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел.