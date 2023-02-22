ФСБ пресекла диверсию на участке железной дороги в Югре

21 февраля суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии. Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, они собирались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Белгородской области. Также следствие считает, что обвиняемые направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимали участие в спецоперации.