ФСБ пресекла диверсию на участке железной дороги в Югре
ФСБ России пресекла диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передает ТАСС.
В региональном управлении спецслужбы рассказали, что задержанный с поличным мужчина, выступающий против проведения спецоперации на Украине, планировал вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ», – сообщили в ФСБ.
Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на совершение диверсии).
21 февраля суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии. Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, они собирались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Белгородской области. Также следствие считает, что обвиняемые направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимали участие в спецоперации.
15 февраля сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали жителя Украины, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию украинских спецслужб. Задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши, считает следствие.