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ФСБ пресекла диверсию на участке железной дороги в Югре

Ведомости

ФСБ России пресекла диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передает ТАСС.

В региональном управлении спецслужбы рассказали, что задержанный с поличным мужчина, выступающий против проведения спецоперации на Украине, планировал вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики. 

«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ», – сообщили в ФСБ.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на совершение диверсии).

21 февраля суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии. Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, они собирались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Белгородской области. Также следствие считает, что обвиняемые направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимали участие в спецоперации.

15 февраля сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали жителя Украины, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию украинских спецслужб. Задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши, считает следствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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