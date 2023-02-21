Суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии
Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, пишет ТАСС. Это первый приговор по статье о подготовке диверсии с начала военной операции на Украине.
«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих», – сообщили в пресс-службе.
Турьянского и Зеленина задержали в марте 2022 г. По версии следствия, они собирались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Белгородской области. Также следствие считает, что обвиняемые направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимали участие в спецоперации.
15 февраля сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали жителя Украины, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию украинских спецслужб. Задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши, считает следствие.