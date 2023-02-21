Суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии

Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, пишет ТАСС. Это первый приговор по статье о подготовке диверсии с начала военной операции на Украине.