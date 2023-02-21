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Суд вынес первый с начала спецоперации приговор по делу о диверсии

Ведомости

Белгородский областной суд приговорил двоих обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, пишет ТАСС. Это первый приговор по статье о подготовке диверсии с начала военной операции на Украине.

«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих», – сообщили в пресс-службе.

Турьянского и Зеленина задержали в марте 2022 г. По версии следствия, они собирались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Белгородской области. Также следствие считает, что обвиняемые направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимали участие в спецоперации.

15 февраля сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали жителя Украины, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию украинских спецслужб. Задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши, считает следствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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