Умер обладатель 12 премий «Грэмми» Уэйн Шортер
Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер умер накануне, 2 марта, в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.
Его музыкальная карьера началась в 1959 г., когда он впервые выступил на Детройтском джазовом фестивале. За это время он сотрудничал с джазовыми группами Jazz Messengers, V.S.O.P. и др., а также с такими музыкантами, как Майлз Дэвис, Херби Хэнкок, Стили Дэн и Джони Митчелл. В 1970 г. вместе с Дэвисом он основал дуэт Weather Report, который получил премию «Грэмми» в 1979 г. Эта награда стала первой в списке музыканта.
Всего на счету Шортера 12 премий «Грэмми», последнюю из которых он получил в 2023 г. в категории «Лучшее импровизированное джазовое соло». В 2015 г. он получил премию «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения». В 2017 г. Шортер стал лауреатом музыкальной премии «Полар», которая выдается «лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире».
Уэйн Шортер родился в афроамериканской семье в 1933 г. в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси. Он окончил Высшую школу искусств. Всего на счету Шортера несколько десятков сольных и коллективных альбомов, последний из которых вышел в 2022 г.