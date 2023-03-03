Умер обладатель 12 премий «Грэмми» Уэйн Шортер

Его музыкальная карьера началась в 1959 г., когда он впервые выступил на Детройтском джазовом фестивале. За это время он сотрудничал с джазовыми группами Jazz Messengers, V.S.O.P. и др., а также с такими музыкантами, как Майлз Дэвис, Херби Хэнкок, Стили Дэн и Джони Митчелл. В 1970 г. вместе с Дэвисом он основал дуэт Weather Report, который получил премию «Грэмми» в 1979 г. Эта награда стала первой в списке музыканта.