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Умер обладатель 12 премий «Грэмми» Уэйн Шортер

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Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер умер накануне, 2 марта, в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.

Его музыкальная карьера началась в 1959 г., когда он впервые выступил на Детройтском джазовом фестивале. За это время он сотрудничал с джазовыми группами Jazz Messengers, V.S.O.P. и др., а также с такими музыкантами, как Майлз Дэвис, Херби Хэнкок, Стили Дэн и Джони Митчелл. В 1970 г. вместе с Дэвисом он основал дуэт Weather Report, который получил премию «Грэмми» в 1979 г. Эта награда стала первой в списке музыканта.

Всего на счету Шортера 12 премий «Грэмми», последнюю из которых он получил в 2023 г. в категории «Лучшее импровизированное джазовое соло». В 2015 г. он получил премию «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения». В 2017 г. Шортер стал лауреатом музыкальной премии «Полар», которая выдается «лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире».

Уэйн Шортер родился в афроамериканской семье в 1933 г. в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси. Он окончил Высшую школу искусств. Всего на счету Шортера несколько десятков сольных и коллективных альбомов, последний из которых вышел в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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