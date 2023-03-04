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В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Москве сейчас нет первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидается его поставка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V"», – говорится в сообщении. 

По данным портала, в наличии также нет препаратов «КовиВак», «Эпивак» и «Спутник Лайт», который применяется для ревакцинации.

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«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Кроме него, в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

В августе прошлого года Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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