Россия экспортировала вакцину «Спутник V» на $1,3 млрд
Вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируем препаратом за всю историю России, общая стоимость поставок препарата за рубеж составила $1,3 млрд, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».
«Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фарма-компанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более чем на $1,3 млрд, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта «Спутника», — отметил глава РФПИ (цитата по «РИА Новости»).
Глава РФПИ напомнил, что благодаря впечатляющим результатам клинических исследований и реального применения вакцина доказала свою безопасность и эффективность не только в России, но и в зарубежных странах.
В настоящее время «Спутник» зарегистрирован более чем в 70 государствах. Отмечается, что одни из самых главных клинических испытаний препарата проведены в ОАЭ. «Эта работа была очень важной, потому что, когда Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали вакцину, это стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире», — рассказал Дмитриев.
В августе стало известно, что Центр им. Гамалеи Минздрава России разработал адаптированную версию вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон». При этом отмечалось, что и текущая версия вакцины «Спутник V» продолжает демонстрировать высокую эффективность против госпитализации от штамма «омикрон» (97%), а также против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник лайт» или ревакцинации (99,4%).
17 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.