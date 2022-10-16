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Россия экспортировала вакцину «Спутник V» на $1,3 млрд

Ведомости

Вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируем препаратом за всю историю России, общая стоимость поставок препарата за рубеж составила $1,3 млрд, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фарма-компанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более чем на $1,3 млрд, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта «Спутника», — отметил глава РФПИ (цитата по «РИА Новости»).

Глава РФПИ напомнил, что благодаря впечатляющим результатам клинических исследований и реального применения вакцина доказала свою безопасность и эффективность не только в России, но и в зарубежных странах.

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В настоящее время «Спутник» зарегистрирован более чем в 70 государствах. Отмечается, что одни из самых главных клинических испытаний препарата проведены в ОАЭ. «Эта работа была очень важной, потому что, когда Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали вакцину, это стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире», — рассказал Дмитриев.

В августе стало известно, что Центр им. Гамалеи Минздрава России разработал адаптированную версию вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон». При этом отмечалось, что и текущая версия вакцины «Спутник V» продолжает демонстрировать высокую эффективность против госпитализации от штамма «омикрон» (97%), а также против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник лайт» или ревакцинации (99,4%).

17 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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