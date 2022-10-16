Россия экспортировала вакцину «Спутник V» на $1,3 млрд

В настоящее время «Спутник» зарегистрирован более чем в 70 государствах. Отмечается, что одни из самых главных клинических испытаний препарата проведены в ОАЭ. «Эта работа была очень важной, потому что, когда Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали вакцину, это стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире», — рассказал Дмитриев.