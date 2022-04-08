Назальная форма вакцины «Спутник V» вышла в гражданский оборот
Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Минздрав 1 апреля сообщил о регистрации назального «Спутника V». Ее состав не отличается от обычной формы препарата.
«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — сообщил Гинцбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Сейчас прорабатывается их производство и поставки.
Назальный «Спутник V» состоит из двух компонентов и вводится в нос человека с помощью специальной насадки-распылителя с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет на слизистой носа, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. Противопоказания к применению вакцины — тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней можно вакцинироваться через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
Также в России проходят клинические испытания второй назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». Ранее компания купила лицензию на разработку такой вакцины на основе «Спутника V» у научного центра имени Гамалеи.