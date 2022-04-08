Назальная форма вакцины «Спутник V» вышла в гражданский оборот

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — сообщил Гинцбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Сейчас прорабатывается их производство и поставки.