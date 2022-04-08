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Назальная форма вакцины «Спутник V» вышла в гражданский оборот

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Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Минздрав 1 апреля сообщил о регистрации назального «Спутника V». Ее состав не отличается от обычной формы препарата.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», — сообщил Гинцбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Сейчас прорабатывается их производство и поставки.

Назальный «Спутник V» состоит из двух компонентов и вводится в нос человека с помощью специальной насадки-распылителя с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет на слизистой носа, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. Противопоказания к применению вакцины — тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней можно вакцинироваться через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Также в России проходят клинические испытания второй назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». Ранее компания купила лицензию на разработку такой вакцины на основе «Спутника V» у научного центра имени Гамалеи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных