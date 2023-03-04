ТАСС: СК возбудил против сотрудников «Мемориала» дело о реабилитации нацизма
Следственный комитет России возбудил в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве», – сообщили агентству.
Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу — поскольку таким образом ПЦ препятствует должному контролю за своей деятельностью.
Минюст РФ поддержал позицию надзорного ведомства. В ходе заседания юристы настаивали на незаконности и необоснованности решения о ликвидации центра. «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.