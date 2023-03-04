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ТАСС: СК возбудил против сотрудников «Мемориала» дело о реабилитации нацизма

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Следственный комитет России возбудил в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве», – сообщили агентству.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 

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В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу — поскольку таким образом ПЦ препятствует должному контролю за своей деятельностью.

Минюст РФ поддержал позицию надзорного ведомства. В ходе заседания юристы настаивали на незаконности и необоснованности решения о ликвидации центра. «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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