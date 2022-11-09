Кассационный суд признал законной ликвидацию «Мемориала»

В ходе заседания юристы Ева Корнейчик и Александра Баева настаивали на незаконности и необоснованности решения о ликвидации центра. Корнейчик недоумевала, как организацию – нобелевского лауреата можно ликвидировать из-за того, что «органы не досчитались четырех маркировок».