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Общество

Кассационный суд признал законной ликвидацию «Мемориала»

Ведомости

Второй кассационный суд общей юрисдикции 9 ноября отказал в удовлетворении жалобы защиты, которая оспаривала ликвидацию правозащитного центра «Мемориал» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал» из-за отсутствия маркировки материалов НКО - иностранного агента. Суд удовлетворил иск.

Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу — поскольку таким образом ПЦ препятствует должному контролю за своей деятельностью. Минюст РФ поддержал позицию надзорного ведомства.

В ходе заседания юристы Ева Корнейчик и Александра Баева настаивали на незаконности и необоснованности решения о ликвидации центра. Корнейчик недоумевала, как организацию – нобелевского лауреата можно ликвидировать из-за того, что «органы не досчитались четырех маркировок».

«Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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