Кассационный суд признал законной ликвидацию «Мемориала»
Второй кассационный суд общей юрисдикции 9 ноября отказал в удовлетворении жалобы защиты, которая оспаривала ликвидацию правозащитного центра «Мемориал» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал» из-за отсутствия маркировки материалов НКО - иностранного агента. Суд удовлетворил иск.
Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу — поскольку таким образом ПЦ препятствует должному контролю за своей деятельностью. Минюст РФ поддержал позицию надзорного ведомства.
В ходе заседания юристы Ева Корнейчик и Александра Баева настаивали на незаконности и необоснованности решения о ликвидации центра. Корнейчик недоумевала, как организацию – нобелевского лауреата можно ликвидировать из-за того, что «органы не досчитались четырех маркировок».
«Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров.