В Вильнюсе заявили о планах переименовать Литературный музей Пушкина
Вопрос переименования Литературного музея Пушкина в Вильнюсе рассмотрят на заседании городского совета на следующей неделе, учреждению могут вернуть историческое название, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципалитет.
Сторонники переименования хотят, чтобы учреждение именовалось Музеем поместья Маркучяй. «В завещании последней владелицы усадьбы Варвары Пушкиной видим, что именно так она эту свою собственность и называла», – отмечается в сопроводительном тексте, подготовленном к заседанию.
Инициаторы считают, что возвращение учреждению прежнего названия «отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время».
Литературный музей Пушкина работает в столице Литвы с 1949 г., он расположен в Маркучяй – бывшей усадьбе сына поэта Григория Александровича и его жены Варвары. В своем завещании она отписала усадьбу имения Виленскому русскому обществу и поручила сохранять в жилом доме усадьбы память о поэте. В ведении Вильнюсского городского самоуправления музей находится с 1990 г.
В сентябре 2022 г. министерство культуры республики объявило о переименовании Литовского русского драматического театра в Вильнюсский старый театр. По мнению экспертов, название Вильнюсского старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению, сообщили в ведомстве. При этом рабочая группа высказалась за сохранение нынешней труппы театра, которая выступает на русском языке.
В январе министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал сделать «сознательную паузу» в отношении русской культуры в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что нельзя принимать «авторитарные» государственные решения, а нужно положиться на сознательность людей и учреждений. По его словам, речь идет о «ментальном карантине» – временном отказе от русской культуры.
После начала спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что российскую культуру в западных странах стремятся «отменить». Он раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и добавил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.