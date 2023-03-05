В Вильнюсе заявили о планах переименовать Литературный музей Пушкина

В сентябре 2022 г. министерство культуры республики объявило о переименовании Литовского русского драматического театра в Вильнюсский старый театр. По мнению экспертов, название Вильнюсского старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению, сообщили в ведомстве. При этом рабочая группа высказалась за сохранение нынешней труппы театра, которая выступает на русском языке.