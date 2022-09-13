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Литовский русский драматический театр переименуют в Вильнюсский старый театр

Ведомости

Литовский русский драматический театр (LRDT) будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Переименование запланировано по приказу министра культуры Литвы Симона Кайриса. Решение было принято на встрече с созданной ранее рабочей группой по подготовке рекомендаций по направлению деятельности и изменению названия LRDT, а также представителями совета профессиональных учреждений исполнительского искусства, сейма и др.

«Большинство членов как рабочей группы, так и совета профессиональных учреждений исполнительского искусства высказались за название Вильнюсский старый театр. По мнению экспертов, название Вильнюсского старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению», – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом рабочая группа высказалась за сохранение нынешней труппы театра, которая выступает на русском языке.

После начала спецоперации России на Украине президент России Владимир Путин заявил, что российскую культуру в западных странах стремятся «отменить». Он раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и добавил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии.

В странах Прибалтики также приступили к активному сносу советских памятников. 23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Москва осудила это решение. Памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы (более трех тысяч воинов), планируют демонтировать до 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных