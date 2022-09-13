Литовский русский драматический театр переименуют в Вильнюсский старый театр
Литовский русский драматический театр (LRDT) будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Переименование запланировано по приказу министра культуры Литвы Симона Кайриса. Решение было принято на встрече с созданной ранее рабочей группой по подготовке рекомендаций по направлению деятельности и изменению названия LRDT, а также представителями совета профессиональных учреждений исполнительского искусства, сейма и др.
«Большинство членов как рабочей группы, так и совета профессиональных учреждений исполнительского искусства высказались за название Вильнюсский старый театр. По мнению экспертов, название Вильнюсского старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению», – говорится в сообщении пресс-службы.
При этом рабочая группа высказалась за сохранение нынешней труппы театра, которая выступает на русском языке.
После начала спецоперации России на Украине президент России Владимир Путин заявил, что российскую культуру в западных странах стремятся «отменить». Он раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и добавил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии.
В странах Прибалтики также приступили к активному сносу советских памятников. 23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Москва осудила это решение. Памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы (более трех тысяч воинов), планируют демонтировать до 1 ноября.