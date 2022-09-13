Литовский русский драматический театр переименуют в Вильнюсский старый театр

После начала спецоперации России на Украине президент России Владимир Путин заявил, что российскую культуру в западных странах стремятся «отменить». Он раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и добавил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии.