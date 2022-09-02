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Памятник советским воинам в Литве планируют снести до 1 ноября

Ведомости

Памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы (более трех тысяч воинов), планируют демонтировать до 1 ноября, сообщила пресс-служба вильнюсского самоуправления.

По данным столичного муниципалитета, окончательное решение о передаче скульптур в собственность государства будет принято на заседании совета 5 октября. Это позволит начать демонтаж комплекса советских захоронений времен Второй мировой войны.

Вильнюсский городской совет в начале июня принял решение о демонтаже шести серых гранитных статуй, изображающих советских солдат Второй мировой войны. Муниципалитет объявил, что пока неизвестно, где окажутся памятники после демонтажа: «в музее или в другом месте, пока неизвестно, но что точно, так это то, что их больше не будет в общественном пространстве столицы».

Посольство России в Литве назвало это решение «кощунственным и варварским»: «Это гнусное действо – не что иное, как концентрация и обнажение зла действующего литовского политического режима».

23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, писал ранее портал Delfi. Москва осудила это решение. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные действия являются проявлением неонацизма. В Кремле назвали снос «войной с историей», однако возможностей предотвратить это решение у российских властей нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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