Памятник советским воинам в Литве планируют снести до 1 ноября

Вильнюсский городской совет в начале июня принял решение о демонтаже шести серых гранитных статуй, изображающих советских солдат Второй мировой войны. Муниципалитет объявил, что пока неизвестно, где окажутся памятники после демонтажа: «в музее или в другом месте, пока неизвестно, но что точно, так это то, что их больше не будет в общественном пространстве столицы».