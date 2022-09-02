Памятник советским воинам в Литве планируют снести до 1 ноября
Памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы (более трех тысяч воинов), планируют демонтировать до 1 ноября, сообщила пресс-служба вильнюсского самоуправления.
По данным столичного муниципалитета, окончательное решение о передаче скульптур в собственность государства будет принято на заседании совета 5 октября. Это позволит начать демонтаж комплекса советских захоронений времен Второй мировой войны.
Вильнюсский городской совет в начале июня принял решение о демонтаже шести серых гранитных статуй, изображающих советских солдат Второй мировой войны. Муниципалитет объявил, что пока неизвестно, где окажутся памятники после демонтажа: «в музее или в другом месте, пока неизвестно, но что точно, так это то, что их больше не будет в общественном пространстве столицы».
Посольство России в Литве назвало это решение «кощунственным и варварским»: «Это гнусное действо – не что иное, как концентрация и обнажение зла действующего литовского политического режима».
23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, писал ранее портал Delfi. Москва осудила это решение. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные действия являются проявлением неонацизма. В Кремле назвали снос «войной с историей», однако возможностей предотвратить это решение у российских властей нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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