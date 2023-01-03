Министр культуры Литвы призвал к «сознательной паузе» в отношении русской культуры
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал сделать «сознательную паузу» в отношении русской культуры в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире программы «LRT forumas» Литовского национального радио и телевидения (LRT).
Он подчеркнул, что нельзя принимать «авторитарные» государственные решения, а нужно положиться на сознательность людей и учреждений. По его словам, речь идет о «ментальном карантине» – временном отказе от русской культуры. Как отметил Кайрис, этот термин предложила писательница Кристина Сабаляускайте.
Как уточняет издание, участники обсуждения – представители сферы культуры – выступили против опубликованного министром культуры Украины Александром Ткаченко 7 декабря обращения, в котором он призывает отказаться от популяризации русской культуры, и отметили, что такого запрета на государственном уровне быть не может. Оперный певец Вайдас Вишняускас призвал обратить внимание на то, как западноевропейские страны относятся к русской культуре и продолжают классический репертуар. Руководитель фестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте в эфире заявила, что не поддерживает бойкот как панацею, но выразила мнение, что в историческом контексте сейчас «бесчувственно» показывать российские фильмы.
При этом арт-менеджер Гинтаутас Кевишас заявил, что считает «полным недоразумением» выбор оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» для открытия сезона миланским оперным театром La Scala: по его словам, это решение – «французское высокомерие» нынешнего руководителя театра.
Глава Великокняжеского дворца Видас Долинскас предложил «отдохнуть» от русской культуры и заявил, что это не будет потерей.
На заявления Кайриса, сделанные в эфире, отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Симонас, министр бескультуры, могу Вас обрадовать – Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала она в своем Telegram-канале.
Все попытки отменить Россию и российскую культуру тщетны, заявил 15 августа 2022 г. президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям четвертого фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. На встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 25 марта 2022 г. Путин также раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.