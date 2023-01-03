Министр культуры Литвы призвал к «сознательной паузе» в отношении русской культуры

Как уточняет издание, участники обсуждения – представители сферы культуры – выступили против опубликованного министром культуры Украины Александром Ткаченко 7 декабря обращения, в котором он призывает отказаться от популяризации русской культуры, и отметили, что такого запрета на государственном уровне быть не может. Оперный певец Вайдас Вишняускас призвал обратить внимание на то, как западноевропейские страны относятся к русской культуре и продолжают классический репертуар. Руководитель фестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте в эфире заявила, что не поддерживает бойкот как панацею, но выразила мнение, что в историческом контексте сейчас «бесчувственно» показывать российские фильмы.