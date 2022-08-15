Путин: попытки отменить Россию тщетны

На встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 25 марта Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии.