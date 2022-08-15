Путин: попытки отменить Россию тщетны
Все попытки отменить Россию и российскую культуру тщетны, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям четвертого фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – заявил президент.
Путин отметил, что каждый из участников фестиваля – «яркая и творческая личность», развивающаяся в своей сфере искусства, но всех объединяют общие ценности, такие как вера в справедливость, любовь к родине, желание помогать людям и др. «Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой», – добавил президент.
На встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 25 марта Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии.
14 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что коллективный запад объявил РФ гибридную войну. По его словам, ими отброшены все приличия и правовые нормы, и применяется культура отмены всего русского. «Травле подвергают наших деятелей культуры, искусства, спортсменов, ученых, бизнесменов, просто россиян», – отмечал Лавров.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявлял, что в основе всех действий, направленных против России и ее жителей, лежит ненависть ко всему русскому, в том числе и культуре.