The Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

По его словам, на данный момент связь этого процесса с глобальным потеплением до конца неясна. Постоянные ветры вокруг Антарктиды, по-видимому, являются основной причиной резкого сокращения льда в этом году: сжатие пояса западных ветров вокруг Антарктиды к полюсу в сочетании с влиянием других постоянных региональных ветров создало «модель, которая способствует медленному подталкиванию льда на север в более теплые условия воздуха и океана», пояснил он.