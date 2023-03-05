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The Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Ведомости

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды достигла минимальных значений за последние 40 лет наблюдений – к концу февраля его размер сократился до рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км, а предыдущий рекорд был побит на 136 000 кв. км, что сопоставимо с площадью Танзании, пишет The Guardian.

Как пишет газета, ученые начиная с 1979 г. отслеживали количество льда вокруг береговой линии Антарктиды протяженностью 18 000 км. Сдвиги в водах вокруг континента происходят каждый год: в сентябре площадь морского льда достигает максимума в размере около 18 млн кв. км, а к февралю сокращается до чуть более 2 млн кв. км.

«Но за эти четыре десятилетия спутниковых наблюдений льда вокруг континента никогда не было меньше, чем на прошлой неделе», – отмечают авторы материала.

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До рекордно низкого уровня (1,92 млн кв. км) площадь ледяного кольца упала летом прошлого года, затем уменьшение льда зафиксировали 12 февраля, а 25 февраля количество льда снизилось еще на 136 000 кв. км до 1,79 млн кв. км.

По словам эксперта по антарктическому морскому льду Уилла Хоббса и других ученых, очередной рекорд был побит в третий раз за последние шесть лет. Беспокойство среди специалистов, указывает Guardian, вызывают побочные эффекты, которые может вызвать таяние льда. Одной из основных проблем ученые называют потерю льда вокруг морей Амундсена и Беллинсгаузена на западе континента.

Как ранее заявил старший научный сотрудник Центра наук о Земле и наблюдений в Университете Колорадо Тед Скамбос, устойчивая тенденция к уменьшению площади антарктического морского льда началась в 2016 г.

По его словам, на данный момент связь этого процесса с глобальным потеплением до конца неясна. Постоянные ветры вокруг Антарктиды, по-видимому, являются основной причиной резкого сокращения льда в этом году: сжатие пояса западных ветров вокруг Антарктиды к полюсу в сочетании с влиянием других постоянных региональных ветров создало «модель, которая способствует медленному подталкиванию льда на север в более теплые условия воздуха и океана», пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных