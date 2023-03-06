Суд осудил двух участников движения АУЕ в Забайкалье

Было установлено, что в ноябре 2021 г. двое подсудимых устроили беспорядки в общежитии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса и публично призывали к экстремистской деятельности и к массовой драке. Уточняется, что в этих беспорядках вместе с ним принимали участие еще тринадцать несовершеннолетних.