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Суд осудил двух участников движения АУЕ в Забайкалье

Ведомости

Черновский районный суд города Читы приговорил двух участников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) к 3 и 3,5 года лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Было установлено, что в ноябре 2021 г. двое подсудимых устроили беспорядки в общежитии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса и публично призывали к экстремистской деятельности и к массовой драке. Уточняется, что в этих беспорядках вместе с ним принимали участие еще тринадцать несовершеннолетних.

По информации ФСБ, 32 студента техникума получили предостережения от прокуратуры региона. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по факту грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), возбуждения ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Уточнялось, что подсудимые сначала портили имущество в здании общежития, высказывали в адрес воспитателей угрозы расправы, выкрикивали лозунги уголовной направленности, а после приезда сотрудников Росгвардии начали угрожать им применить насилие и призывали учащихся техникума к массовой драке.

Минюст включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в октябре 2020 г., до этого, в августе, оно было признано Верховным судом экстремистским. АУЕ пропагандирует тюремную и воровскую культуру, в том числе среди несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных