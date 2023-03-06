Суд осудил двух участников движения АУЕ в Забайкалье
Черновский районный суд города Читы приговорил двух участников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) к 3 и 3,5 года лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
Было установлено, что в ноябре 2021 г. двое подсудимых устроили беспорядки в общежитии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса и публично призывали к экстремистской деятельности и к массовой драке. Уточняется, что в этих беспорядках вместе с ним принимали участие еще тринадцать несовершеннолетних.
По информации ФСБ, 32 студента техникума получили предостережения от прокуратуры региона. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по факту грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), возбуждения ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Уточнялось, что подсудимые сначала портили имущество в здании общежития, высказывали в адрес воспитателей угрозы расправы, выкрикивали лозунги уголовной направленности, а после приезда сотрудников Росгвардии начали угрожать им применить насилие и призывали учащихся техникума к массовой драке.
Минюст включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в октябре 2020 г., до этого, в августе, оно было признано Верховным судом экстремистским. АУЕ пропагандирует тюремную и воровскую культуру, в том числе среди несовершеннолетних.