СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы Оренбургской области

4 марта стало известно о возбуждении дела о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован). Основанием для этого стали подозрения в том, что организация включила в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.