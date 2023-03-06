СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы Оренбургской области
Против 61-летней жительницы Оренбургской области возбуждено дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (одобрение нацизма в интернете). Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 27 февраля прошлого года жительница Оренбургской области опубликовала в соцсетях комментарий, одобряющий насилие военных преступников нацистской Германии. Сейчас СК выясняет обстоятельства, собирает доказательства, а также проверяет причастность женщины к аналогичным нарушениям.
4 марта стало известно о возбуждении дела о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован). Основанием для этого стали подозрения в том, что организация включила в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.