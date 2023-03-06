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СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы Оренбургской области

Ведомости

Против 61-летней жительницы Оренбургской области возбуждено дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (одобрение нацизма в интернете). Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 27 февраля прошлого года жительница Оренбургской области опубликовала в соцсетях комментарий, одобряющий насилие военных преступников нацистской Германии. Сейчас СК выясняет обстоятельства, собирает доказательства, а также проверяет причастность женщины к аналогичным нарушениям.

4 марта стало известно о возбуждении дела о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован). Основанием для этого стали подозрения в том, что организация включила в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных