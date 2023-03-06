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СМИ: в Домодедове задержали мужчину в камуфляже с муляжом гранаты

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В Домодедове задержали мужчину в камуфляже, у которого при себе была граната «Ф-1», сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Позже выяснилось, что найденная граната оказалась муляжом.

«На Набережной улице в Домодедове задержан мужчина в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1". Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата», – рассказал собеседник агентства.

Позже ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что найденная у задержанного граната оказалась муляжом. Собеседник агентства рассказал, что работники военного комиссариата заметили подозрительного мужчину в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. Задержанный достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать сотрудникам военкомата. После чего он попытался скрыться. Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

О задержании мужчины в Домодедове ранее сообщили Telegram-каналы Baza и Mash. По информации Baza, задержанный оказался мобилизованным. Его мобилизовали в октябре прошлого года. По сведениям Baza, мужчина был пьян. Как пишет Mash, задержанный – это дезертир, прибывший из Курской области.

Ранее стало известно о задержании жительницы Москвы по подозрению в государственной измене, суд отправил ее под арест на два месяца. Москвичку сотрудники ФСБ задержали во взаимодействии с МВД, женщину, как уточняется, подозревают в оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании москвички по подозрению в финансировании ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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