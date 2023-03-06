СМИ: в Домодедове задержали мужчину в камуфляже с муляжом гранаты
В Домодедове задержали мужчину в камуфляже, у которого при себе была граната «Ф-1», сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Позже выяснилось, что найденная граната оказалась муляжом.
«На Набережной улице в Домодедове задержан мужчина в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1". Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата», – рассказал собеседник агентства.
Позже ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что найденная у задержанного граната оказалась муляжом. Собеседник агентства рассказал, что работники военного комиссариата заметили подозрительного мужчину в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. Задержанный достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать сотрудникам военкомата. После чего он попытался скрыться. Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Ранее стало известно о задержании жительницы Москвы по подозрению в государственной измене, суд отправил ее под арест на два месяца. Москвичку сотрудники ФСБ задержали во взаимодействии с МВД, женщину, как уточняется, подозревают в оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины.