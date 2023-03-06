СМИ: в Домодедове задержали мужчину в камуфляже с муляжом гранаты

Позже ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что найденная у задержанного граната оказалась муляжом. Собеседник агентства рассказал, что работники военного комиссариата заметили подозрительного мужчину в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет. Задержанный достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать сотрудникам военкомата. После чего он попытался скрыться. Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.