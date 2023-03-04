ФСБ сообщила о задержании москвички по подозрению в финансировании ВСУ
Жительница Москвы задержана при попытке выезда из страны по подозрению в государственной измене, суд отправил ее под арест на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Москвичку сотрудники ФСБ задержали во взаимодействии с МВД, женщину, как уточняется, подозревают в оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ, – преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», – рассказали в ЦОС, добавив, что Лефортовский суд Москвы отправил женщину под арест на два месяца.
Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, сообщили также в ЦОС.
В конце феврале сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. По данным ЦОС, один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) и установления сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о госизмене составляет лишение свободы сроком до 20 лет.