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ФСБ сообщила о задержании москвички по подозрению в финансировании ВСУ

Ведомости

Жительница Москвы задержана при попытке выезда из страны по подозрению в государственной измене, суд отправил ее под арест на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Москвичку сотрудники ФСБ задержали во взаимодействии с МВД, женщину, как уточняется, подозревают в оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ, – преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», – рассказали в ЦОС, добавив, что Лефортовский суд Москвы отправил женщину под арест на два месяца.

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Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, сообщили также в ЦОС.

В конце феврале сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. По данным ЦОС, один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) и установления сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о госизмене составляет лишение свободы сроком до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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