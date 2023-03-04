ФСБ сообщила о задержании москвички по подозрению в финансировании ВСУ

В конце феврале сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. По данным ЦОС, один из задержанных передавал данные о местонахождении военных объектов по электронной почте, а второй подтвердил свои намерения, но отправить ничего не успел. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) и установления сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о госизмене составляет лишение свободы сроком до 20 лет.