Срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня
Срок расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту продлен до 8 июня, пишет ТАСС.
Уточняется, что такое решение было принято в связи с необходимостью завершить еще 40 судебных экспертиз и получить ответы на запросы.
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.