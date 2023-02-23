Хуснуллин сообщил о запуске движения по всем полосам Крымского моста
Автомобильное движение по всем полосам на Крымском мосту открыто, работы завершили на 39 дней раньше планируемого срока, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», – передает слова Хуснуллина его пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Хуснуллин в конце января сообщил о завершении надвижки четвертого – последнего – пролета на левой автомобильной части Крымского моста. Он говорил, что в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение, а затем строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений. Открыть движение для легковых автомобилей и автобусов планировалось, по его словам, в марте.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.