Хуснуллин сообщил о запуске движения по всем полосам Крымского моста

Хуснуллин в конце января сообщил о завершении надвижки четвертого – последнего – пролета на левой автомобильной части Крымского моста. Он говорил, что в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение, а затем строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений. Открыть движение для легковых автомобилей и автобусов планировалось, по его словам, в марте.