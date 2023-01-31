Завершена надвижка четвертого пролета на левой части Крымского моста
Завершена надвижка четвертого – последнего – пролета на левой автомобильной части Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков», – написал он.
По словам Хуснуллина, в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение. Затем строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений, добавил вице-премьер. «В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов», – отметил он.
Хуснуллин также подчеркнул, что на данном объекте круглосуточно работают 280 человек и задействовано 20 единиц техники.
Хуснуллин ранее сообщал, что 31 января запланирована установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Первый пролет левой автодорожной части Крымского моста был установлен 10 января. 14 января Хуснуллин заявил о завершении надвижки второго пролета, а 26 января был установлен третий пролет.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.