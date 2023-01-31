Завершена надвижка четвертого пролета на левой части Крымского моста

По словам Хуснуллина, в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение. Затем строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений, добавил вице-премьер. «В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов», – отметил он.