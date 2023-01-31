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Завершена надвижка четвертого пролета на левой части Крымского моста

Ведомости

Завершена надвижка четвертого – последнего – пролета на левой автомобильной части Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков», – написал он.

По словам Хуснуллина, в начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение. Затем строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений, добавил вице-премьер. «В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов», – отметил он.

Хуснуллин также подчеркнул, что на данном объекте круглосуточно работают 280 человек и задействовано 20 единиц техники.

Хуснуллин ранее сообщал, что 31 января запланирована установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Первый пролет левой автодорожной части Крымского моста был установлен 10 января. 14 января Хуснуллин заявил о завершении надвижки второго пролета, а 26 января был установлен третий пролет.

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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