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Вузы новых регионов приведут программы в соответствие со стандартами РФ до мая

Ведомости

Вузы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), Запорожской и Херсонской областей приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартами до 1 мая, сообщила пресс-служба Минобрнауки в Telegram-канале.

«Чтобы этот процесс прошел плавно и эффективно, Минобрнауки России совместно с Экспертно-аналитическим центром провело серию вебинаров, посвященных вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности», – отмечено в сообщении.

Участие в мероприятиях приняли свыше 400 работников научных организаций и вузов новых регионов. Были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ, особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов, механизмы реализации сетевых образовательных программ и др.

1 декабря на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных