Вузы новых регионов приведут программы в соответствие со стандартами РФ до мая
Вузы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), Запорожской и Херсонской областей приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартами до 1 мая, сообщила пресс-служба Минобрнауки в Telegram-канале.
«Чтобы этот процесс прошел плавно и эффективно, Минобрнауки России совместно с Экспертно-аналитическим центром провело серию вебинаров, посвященных вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности», – отмечено в сообщении.
Участие в мероприятиях приняли свыше 400 работников научных организаций и вузов новых регионов. Были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ, особенности требований федеральных государственных образовательных стандартов, механизмы реализации сетевых образовательных программ и др.
1 декабря на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.