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Депздрав Москвы сообщил о поставке двух компонентов «Спутник V» в пункты вакцинации

Ведомости

Во все пункты вакцинации от COVID-19 в Москве поставлены оба компонента вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в Telegram-канале.

«В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19. В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России», – говорится в сообщении.

Депздрав столицы проводит постоянный мониторинг наличия вакцины в медучреждениях. Сведения о необходимости поставок своевременно передаются российскому Минздраву, отметили в столичном депздраве.

В Москве без записи по живой очереди вакцинироваться можно в пункте вакцинации в ГУМе и в Троицкой городской больнице. «Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках – по одному пункту в округе, в которых можно сделать прививку по записи», – добавили в депздраве Москвы.

Ранее по теме: В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

Ранее на официальном портале мэра Москвы и правительства столицы сообщалось, что в Москве сейчас нет первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидается его поставка. По данным портала, в наличии также не было препаратов «Ковивак», «Эпивак» и «Спутник лайт», который применяется для ревакцинации.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Кроме него в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

В августе прошлого года Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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