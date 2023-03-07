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«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за дискредитацию военных

Ведомости

Фракция партии «Яблоко» в Московской городской Думе сообщила о внесении на рассмотрение проекта об амнистии осужденных по уголовным статьям 207.3 («фейки об армии»), 280.3 («дискредитация ВС РФ»), а также 284.2 («призывы к санкциям против России»).

«Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас – один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей», – сказал руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов. Он добавил, что фракция надеется на «милосердие», которое «окажется выше политических расхождений».

Амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных – от несения наказания и снимет с них судимость. Под действие амнистии подпадут также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные, уточнили в пресс-службе партии.

В случае одобрения постановления городской думой и принятием его Госдумой будут освобождены осужденные по этим статьям политик Илья Яшин (признан иноагентом), который был приговорен к 8,5 года колонии общего режима, муниципальный депутат Алексей Горинов, получивший 7 лет колонии общего режима, и художница Александра Скочиленко, которая находится в СИЗО и обвиняется по статье о дискредитации армии, отметили в «Яблоке».

В частности, по этим статьям были привлечены и члены партии: лидер Якутского отделения Анатолий Ноговицын, председатель Камчатского «Яблока», журналист Владимир Ефимов, а также редактор интернет-издания «Новый Фокус» в Хакасии Михаил Афанасьев.

Статьи о фейках и дискредитации Вооруженных сил России появились после начала военной операции на Украине. В случае нарушения штрафы могут достигать 1,5 млн руб, а если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет. 8 июля 2022 г. был вынесен приговор муниципальному депутату Горинову, – его дело стало первым по статье о дискредитации ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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