«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за дискредитацию военных

В случае одобрения постановления городской думой и принятием его Госдумой будут освобождены осужденные по этим статьям политик Илья Яшин (признан иноагентом), который был приговорен к 8,5 года колонии общего режима, муниципальный депутат Алексей Горинов, получивший 7 лет колонии общего режима, и художница Александра Скочиленко, которая находится в СИЗО и обвиняется по статье о дискредитации армии, отметили в «Яблоке».