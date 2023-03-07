«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за дискредитацию военных
Фракция партии «Яблоко» в Московской городской Думе сообщила о внесении на рассмотрение проекта об амнистии осужденных по уголовным статьям 207.3 («фейки об армии»), 280.3 («дискредитация ВС РФ»), а также 284.2 («призывы к санкциям против России»).
«Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас – один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей», – сказал руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов. Он добавил, что фракция надеется на «милосердие», которое «окажется выше политических расхождений».
Амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных – от несения наказания и снимет с них судимость. Под действие амнистии подпадут также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные, уточнили в пресс-службе партии.
В случае одобрения постановления городской думой и принятием его Госдумой будут освобождены осужденные по этим статьям политик Илья Яшин (признан иноагентом), который был приговорен к 8,5 года колонии общего режима, муниципальный депутат Алексей Горинов, получивший 7 лет колонии общего режима, и художница Александра Скочиленко, которая находится в СИЗО и обвиняется по статье о дискредитации армии, отметили в «Яблоке».
В частности, по этим статьям были привлечены и члены партии: лидер Якутского отделения Анатолий Ноговицын, председатель Камчатского «Яблока», журналист Владимир Ефимов, а также редактор интернет-издания «Новый Фокус» в Хакасии Михаил Афанасьев.
Статьи о фейках и дискредитации Вооруженных сил России появились после начала военной операции на Украине. В случае нарушения штрафы могут достигать 1,5 млн руб, а если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет. 8 июля 2022 г. был вынесен приговор муниципальному депутату Горинову, – его дело стало первым по статье о дискредитации ВС РФ.