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ВЦИОМ: большинство россиян уверены в равенстве прав и возможностей полов в стране

Ведомости

Большинство (61%) россиян считают, что у женщин в России столько же прав и возможностей, сколько и мужчин, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В комментарии авторов исследования отмечается, что оценка самими гражданами ситуации с равенством прав и возможностей для обоих полов является важным индикатором гендерного равенства в обществе. Как обращают внимание аналитики, о равенстве полов чаще говорят мужчины (64%), чем женщины (58%). Привилегированность мужчин существенно чаще отметили женщины (31%), чем мужчины (15%).

При этом ситуация в этой области улучшается: за 20 лет число заявивших о равенстве возможностей полов в стране россиян увеличилось на 11 п. п. Доля же респондентов, полагающих, что у женщин прав и возможностей меньше, сократилась с 40% в 2003 г. до 24% в 2023 г. 11% считают, что у женщин в России прав больше, чем у мужчин.

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Доля россиян, считающих, что мужчины больше подходят на роль руководителя, выросла на 5 п. п. за 20 лет и составила 41% россиян (43% среди мужчин и 40% среди женщин). При этом 47% респондентов отметили, что хорошим руководителем может быть в равной степени как мужчина, так и женщина. 73% россиян также считают, что представители обоих полов могут быть одинаково хорошими работниками.

Помимо этого за 20 лет наметилась тенденция постепенного отказа от восприятия родительства как исключительно женской обязанности. Число респондентов, считающих женщин лучшими родителями, сократилось с 34-38% в 2003 г. до 26% в этом году.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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