ВЦИОМ: большинство россиян уверены в равенстве прав и возможностей полов в стране
Большинство (61%) россиян считают, что у женщин в России столько же прав и возможностей, сколько и мужчин, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В комментарии авторов исследования отмечается, что оценка самими гражданами ситуации с равенством прав и возможностей для обоих полов является важным индикатором гендерного равенства в обществе. Как обращают внимание аналитики, о равенстве полов чаще говорят мужчины (64%), чем женщины (58%). Привилегированность мужчин существенно чаще отметили женщины (31%), чем мужчины (15%).
При этом ситуация в этой области улучшается: за 20 лет число заявивших о равенстве возможностей полов в стране россиян увеличилось на 11 п. п. Доля же респондентов, полагающих, что у женщин прав и возможностей меньше, сократилась с 40% в 2003 г. до 24% в 2023 г. 11% считают, что у женщин в России прав больше, чем у мужчин.
Доля россиян, считающих, что мужчины больше подходят на роль руководителя, выросла на 5 п. п. за 20 лет и составила 41% россиян (43% среди мужчин и 40% среди женщин). При этом 47% респондентов отметили, что хорошим руководителем может быть в равной степени как мужчина, так и женщина. 73% россиян также считают, что представители обоих полов могут быть одинаково хорошими работниками.
Помимо этого за 20 лет наметилась тенденция постепенного отказа от восприятия родительства как исключительно женской обязанности. Число респондентов, считающих женщин лучшими родителями, сократилось с 34-38% в 2003 г. до 26% в этом году.
Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.