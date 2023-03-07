ВЦИОМ: большинство россиян уверены в равенстве прав и возможностей полов в стране

При этом ситуация в этой области улучшается: за 20 лет число заявивших о равенстве возможностей полов в стране россиян увеличилось на 11 п. п. Доля же респондентов, полагающих, что у женщин прав и возможностей меньше, сократилась с 40% в 2003 г. до 24% в 2023 г. 11% считают, что у женщин в России прав больше, чем у мужчин.