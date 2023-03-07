В ООН заявили, что ущерб Турции от землетрясений превысит $100 млрд
Ущерб Турции от землетрясений составит более $100 млрд. Такое заявление сделала официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.
«Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд», — сказала она (цитата по ТАСС).
Винтон отметила, что сотни тысяч домов были разрушены в самой пострадавшей от стихийного бедствия провинции Хатай. Такую ситуацию она назвала «апокалиптической».
В конце февраля Всемирный банк оценил ущерб экономики Турции от землетрясений в $34,2 млрд, или около 4% страны. В организации отметили, что сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Кроме того, в докладе не исключается, что восстановление и ликвидация последствий бедствия может обойтись Анкаре дороже в два раза.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.
Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля, спустя неделю на востоке Турции был зафиксирован толчок магнитудой 5,8. Накануне, 6 марта, стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 46 104.