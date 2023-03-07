В ООН заявили, что ущерб Турции от землетрясений превысит $100 млрд

В конце февраля Всемирный банк оценил ущерб экономики Турции от землетрясений в $34,2 млрд, или около 4% страны. В организации отметили, что сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Кроме того, в докладе не исключается, что восстановление и ликвидация последствий бедствия может обойтись Анкаре дороже в два раза.