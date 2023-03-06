Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 000

«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 46 104 гражданина. С первого момента землетрясения мы как государство мобилизовали все наши ресурсы в регион. Наши министры были с нашими гражданами, когда они неоднократно посещали районы зоны землетрясения и устраняли недостатки, связанные с их зонами ответственности», – приводит его слова TRT Haber.