Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 000
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 46 104, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий новостной канал TRT Haber.
«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 46 104 гражданина. С первого момента землетрясения мы как государство мобилизовали все наши ресурсы в регион. Наши министры были с нашими гражданами, когда они неоднократно посещали районы зоны землетрясения и устраняли недостатки, связанные с их зонами ответственности», – приводит его слова TRT Haber.
18 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 40 642 человек.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.