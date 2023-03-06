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Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 000

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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 46 104, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий новостной канал TRT Haber.

«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 46 104 гражданина. С первого момента землетрясения мы как государство мобилизовали все наши ресурсы в регион. Наши министры были с нашими гражданами, когда они неоднократно посещали районы зоны землетрясения и устраняли недостатки, связанные с их зонами ответственности», – приводит его слова TRT Haber.

18 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 40 642 человек.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны, после него произошло 3170 афтершоков.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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