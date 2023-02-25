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Общество

Власти Турции ведут расследования в отношении 612 человек из-за обрушения зданий

Ведомости

В Турции ведутся расследования в отношении 612 человек, которые были связаны с рухнувшими во время произошедшей 6 февраля на юго-востоке страны и севере Сирии серии землетрясений зданиями, сообщило Associated Press со ссылкой на министра юстиции республики Бекира Боздага.

По его словам, 184 человека были взяты под стражу до суда. Расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев или управляющих зданий. «Обнаруженные улики в зданиях служат основанием для уголовного расследования», – добавил Боздаг.

Эксперты отмечают, что многие здания были построены с использованием некачественных материалов с нарушениями государственных стандартов.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.

В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии, и их необходимо срочно снести. Позже стало известно, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 г., когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

Как уточняет Associated Press, в результате землетрясений погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных