В ОАЭ ввели многократную туристическую визу на пять лет для семей с детьми

Сейчас россияне могут получить визу в ОАЭ по прибытии, находиться на территории страны им разрешено до 90 дней с даты въезда. Кроме того, граждане, у кого есть резидентская виза или вид на жительство в ОАЭ, могут спонсировать своих жен, детей и родителей при получении визы. Для этого дочь старше 18 лет не должна состоять в браке, а сыну должно быть не больше 25 лет.