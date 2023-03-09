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Общество

В ОАЭ ввели многократную туристическую визу на пять лет для семей с детьми

Ведомости

ОАЭ ввели для семей туристическую визу для многократного въезда в страну на пять лет. Об этом сообщает Emarat Al Youm со ссылкой на Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможенной и портовой безопасности ОАЭ (ICP). 

Уточняется, что получить визу могут семьи с детьми младше 18 лет. В этом случае несовершеннолетним детям дадут визу как сопровождающим получателя документа.

Выдать документ могут любому лицу, поручительство спонсора не требуется. В ICP пояснили, что виза позволит находиться в стране не более 90 дней в год. Ее можно продлить один раз на тот же срок, таким образом максимальный период пребывания в ОАЭ увеличится до 180 дней. В каждом из этих случаев новый период отсчитывается с даты выдачи визы, а не с начала календарного года.

Подать заявку на визу можно на сайте или в мобильном приложении. Виза придет в электронном виде в течение одного рабочего дня после отправки заявления и выполнения всех требований. 

Отмечается, что для получения визы необходимо соблюсти ряд условий. В частности нужно предоставить выписку из банка за шесть месяцев, также на счету должно быть не менее $4 000. Кроме того, семья должна получить медицинскую страховку в ОАЭ на 180 дней и въехать в страну не позднее 60 дней с даты выдачи визы.

Если получатель визы провел в ОАЭ меньше допустимых 90 дней, то «неиспользованные» дни не перенесут на следующий год. В случае нарушения сроков пребывания в стране виза будет аннулирована. 

Сейчас россияне могут получить визу в ОАЭ по прибытии, находиться на территории страны им разрешено до 90 дней с даты въезда. Кроме того, граждане, у кого есть резидентская виза или вид на жительство в ОАЭ, могут спонсировать своих жен, детей и родителей при получении визы. Для этого дочь старше 18 лет не должна состоять в браке, а сыну должно быть не больше 25 лет.

Многократную туристическую визу на пять лет индивидуально можно было получить и ранее. Разница заключается в том, что, согласно новым правилам, детям выдают визы как сопровождающим получателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных