В российских отелях в систему «все включено» войдет безлимитный алкоголь

Стандарты также регламентируют работу баров в отелях «все включено» и «ультра все включено». В частности, в отелях категорий «три», «четыре» и «пять звезд», которые работают по системе «все включено», должно быть не менее двух, трех и четырех баров соответственно. В случае отелей с «ультра все включено» для аналогичных категорий предусмотрено не менее двух, четырех и шести баров соответственно. При этом хотя бы один бар в четырех- и пятизвездочных отелях с системой «ультра все включено» должен работать круглосуточно.