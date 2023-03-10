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В российских отелях в систему «все включено» войдет безлимитный алкоголь

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Алкогольные напитки российского производства будут предоставляться в неограниченном количестве в отелях, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правила размещения, утвержденные Росстандартом.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво – не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое – не менее трех видов, крепкий алкоголь – не менее двух видов и коктейли на его основе», – сказано в сообщении.

В случае отелей, работающих по системе «ультра все включено», у постояльцев должна быть возможность выбрать из не менее пяти видов крепкого как отечественного, так и импортного алкоголя, а также не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. Помимо этого, в таких отелях с рейтингом пять звезд на завтрак должно предлагаться игристое вино.

Уточняется, что эти требования были впервые закреплены в России. Они начнут действовать с 30 июня 2023 г.

Стандарты также регламентируют работу баров в отелях «все включено» и «ультра все включено». В частности, в отелях категорий «три», «четыре» и «пять звезд», которые работают по системе «все включено», должно быть не менее двух, трех и четырех баров соответственно. В случае отелей с «ультра все включено» для аналогичных категорий предусмотрено не менее двух, четырех и шести баров соответственно. При этом хотя бы один бар в четырех- и пятизвездочных отелях с системой «ультра все включено» должен работать круглосуточно.

В стандарте также содержатся требования к работе ресторанов. В частности, ассортимент еды на шведском столе не должен повторяться чаще, чем раз в неделю. В отелях с системой «ультра все включено» должно быть предусмотрено диетическое и вегетарианское меню.

Нормы оказания услуг в формате «все включено» были утверждены в январе 2023 г. Тогда в Росстандарте отметили, что раньше отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение. Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных