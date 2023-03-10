Гознак опроверг информацию о возобновлении выпуска 10-летних загранпаспортов
Гознак опроверг, что в России снова заработал выпуск заграничных паспортов с биометрией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее о начале приема заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сообщил Telegram-канал Baza. По словам источника в Гознаке, печать паспортов возобновилась в стандартном режиме, но из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.
Выдачу биометрических заграничных паспортов приостановили 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что приостановка выдачи обусловлена увеличением спроса на оформление документов.
Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал «Ведомостям», что приостановка выдачи загранпаспортов нового образца не повлияет на возможность выезда россиян за рубеж, а также при оформлении виз.
Россиянам доступно оформление загранпаспорта старого образца – разница заключается в сроке действия (пять лет вместо десяти) и скорости оформления. Прохождение контроля с помощью новых загранпаспортов ускоряется из-за автоматического ввода данных, т. к. в самом документе содержится чип с информацией владельца. В старых паспортах приходится вводить данные вручную, что увеличивает время прохождения контроля.