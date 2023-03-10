Гознак опроверг информацию о возобновлении выпуска 10-летних загранпаспортов

Россиянам доступно оформление загранпаспорта старого образца – разница заключается в сроке действия (пять лет вместо десяти) и скорости оформления. Прохождение контроля с помощью новых загранпаспортов ускоряется из-за автоматического ввода данных, т. к. в самом документе содержится чип с информацией владельца. В старых паспортах приходится вводить данные вручную, что увеличивает время прохождения контроля.