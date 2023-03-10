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Гознак опроверг информацию о возобновлении выпуска 10-летних загранпаспортов

Ведомости

Гознак опроверг, что в России снова заработал выпуск заграничных паспортов с биометрией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее о начале приема заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сообщил Telegram-канал Baza. По словам источника в Гознаке, печать паспортов возобновилась в стандартном режиме, но из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Выдачу биометрических заграничных паспортов приостановили 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что приостановка выдачи обусловлена увеличением спроса на оформление документов.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал «Ведомостям», что приостановка выдачи загранпаспортов нового образца не повлияет на возможность выезда россиян за рубеж, а также при оформлении виз.

Россиянам доступно оформление загранпаспорта старого образца – разница заключается в сроке действия (пять лет вместо десяти) и скорости оформления. Прохождение контроля с помощью новых загранпаспортов ускоряется из-за автоматического ввода данных, т. к. в самом документе содержится чип с информацией владельца. В старых паспортах приходится вводить данные вручную, что увеличивает время прохождения контроля.

Ранее по теме: МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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