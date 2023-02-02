МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину
Госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем будет возвращена при отказе заявителя от получения документа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», – отметила Волк.
По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены, добавила она.
Портал «Госуслуги» сегодня предупредил о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) со 2 февраля. Ранее о заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили жителей регионов России. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов.
Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил «Ведомостям», что приостановка выдачи биометрических загранпаспортов не повлияет на возможность выезда россиян за рубеж или оформления виз, так как существуют старые формы паспортов, которые являются таким же полноценным документом, как и электронные.
«Разница между паспортами лишь в том, что при прохождении паспортного контроля паспорт с чипом прикладывается к специальному прибору и информация считывается автоматически. Данные при паспорте старого образца вносятся в общую базу данных вручную, и поэтому прохождение контроля происходит чуть медленнее. В остальном никаких преимуществ электронный загранпаспорт не имеет перед старым», – объяснил он.