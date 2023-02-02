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Общество

МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину

Ведомости

Госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем будет возвращена при отказе заявителя от получения документа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», – отметила Волк.

По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены, добавила она.

Портал «Госуслуги» сегодня предупредил о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) со 2 февраля. Ранее о заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили жителей регионов России. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил «Ведомостям», что приостановка выдачи биометрических загранпаспортов не повлияет на возможность выезда россиян за рубеж или оформления виз, так как существуют старые формы паспортов, которые являются таким же полноценным документом, как и электронные.

«Разница между паспортами лишь в том, что при прохождении паспортного контроля паспорт с чипом прикладывается к специальному прибору и информация считывается автоматически. Данные при паспорте старого образца вносятся в общую базу данных вручную, и поэтому прохождение контроля происходит чуть медленнее. В остальном никаких преимуществ электронный загранпаспорт не имеет перед старым», – объяснил он.

Ранее по теме: Песков назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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