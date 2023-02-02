МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину

«Разница между паспортами лишь в том, что при прохождении паспортного контроля паспорт с чипом прикладывается к специальному прибору и информация считывается автоматически. Данные при паспорте старого образца вносятся в общую базу данных вручную, и поэтому прохождение контроля происходит чуть медленнее. В остальном никаких преимуществ электронный загранпаспорт не имеет перед старым», – объяснил он.